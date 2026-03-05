Свыше 45 тематических ярмарок проведут в Подмосковье 8 марта

В Подмосковье в 8 Марта проведут 46 праздничных ярмарок. Торговые ряды развернутся на площадках в 30 муниципалитетах.

Местные фермеры и сельхозпроизводители представят продукцию к праздничному столу: мясо, сезонные фрукты, овощи и другие товары.

Ярмарка под названием «Женщины, с праздником весны!» будет работать в Волоколамске на улице Панфилова, в Домодедове на проспекте Академика Туполева, в Лобне в Краснополянском проезде и в Раменском на Комсомольской площади.

Организаторы рассчитывают, что обилие качественных продуктов и праздничная атмосфера создадут посетителям весеннее настроение.

Мероприятие должно помочь местным производителям напрямую работать с покупателями и укрепить связи между фермерами и жителями региона. На ярмарочных площадках можно будет найти как привычные продукты, так и необычные деликатесы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области пригласило всех желающих провести день с пользой и познакомиться с ассортиментом.

Точные адреса площадок и график работы доступеы на портале «Мой АПК».