Свыше 40 тематических площадок организовали в парке «Мира» в Коломне 9 мая

В День 80-летия Великой Победы 9 мая в парке «Мира» в Коломне работают более 40 тематических площадок, где целый день звучали любимые всеми фронтовые песни. В завершение дня жителей и гостей округа ждет большой праздничный концерт.

Все желающие посетили выставку военной техники и экспозицию исторических фоторабот. Для взрослых и детей подготовили интерактивные площадки. Гости парка увидели выступления спортсменов и ратоборцев. Весеннюю атмосферу посетителям создавал фонтан.

Завершится праздничная программа концертом Государственного академического симфонического оркестра имени Петра Чайковского «Помнить, чтобы жить!». Участником события станет актер театра и кино Станислав Беляев.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье с 1 по 9 мая запланировано свыше шести тысяч мероприятий, в том числе в театрах, музеях, домах культуры и библиотеках.