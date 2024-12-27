Свыше 3,6 тыс детей медиков Подмосковья посетили профсоюзные елки
Подмосковная организация профсоюза работников здравоохранения провела новогодние елки. Их посетили 3,6 тысячи детей медицинских сотрудников.
Профсоюзные елки организовали на базе Российской академии наук. Череда представлений проходила в три потока по 1200 человек. Среди участников — дети медицинских работников Московской области, а также дети из Курской области и дети участников СВО.
Третью елку провели при поддержке «ВТБ» в лице вице-президента банка Ильи Ермакова. Он принял участие в церемонии открытия мероприятия.
«Мы уверены, этот праздник останется надолго в памяти наших гостей. Новогодние елки посетили юные зрители со всех округов Подмосковья, мы постарались создать для них настоящую сказку. Их искренние эмоции, улыбки — награда для всей команды организаторов», — сообщила председатель областного комитета Нина Суслонова.
В декабре профсоюзные новогодние представления, елки и мероприятия для актива проходят в каждом городском округе Московской области. Их посетили уже более 10 тысяч человек.