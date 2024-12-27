Свыше 3,6 тыс детей медиков Подмосковья посетили профсоюзные елки

Профсоюзные елки организовали на базе Российской академии наук. Череда представлений проходила в три потока по 1200 человек. Среди участников — дети медицинских работников Московской области, а также дети из Курской области и дети участников СВО.

Третью елку провели при поддержке «ВТБ» в лице вице-президента банка Ильи Ермакова. Он принял участие в церемонии открытия мероприятия.

«Мы уверены, этот праздник останется надолго в памяти наших гостей. Новогодние елки посетили юные зрители со всех округов Подмосковья, мы постарались создать для них настоящую сказку. Их искренние эмоции, улыбки — награда для всей команды организаторов», — сообщила председатель областного комитета Нина Суслонова.

В декабре профсоюзные новогодние представления, елки и мероприятия для актива проходят в каждом городском округе Московской области. Их посетили уже более 10 тысяч человек.