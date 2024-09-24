Свыше 30 тонн тыквы раздали на осеннем празднике в Мытищах

Праздник осени «Тыквоград» собрал тысячи гостей в парке Мира. Организаторы подготовили в подарок яркие плоды.

Праздник осени «Тыквоград» традиционно прошел в центральном парке городского округа Мытищи. Тонны тыкв, анимационная и концертная программы, творческий мастер-класс и фотозоны — все это смогли увидеть жители и гости праздника.

Порядка 30 тонн тыкв подготовили в подарок организаторы — сотрудники парка аттракционов «Чайлэнд». Праздник получился ярким, очень красивым и по-домашнему веселым. Анимационная программа очень понравилась детям, они соревновались в поиске маленьких мышей.

Посетители парка не остались без подарков: кто-то взял себе тыкву, кто-то рисунок, некоторых удостоили грамотами за участие в концерте.

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