Свыше 30 человек проверили родинки на пляже в Люберцах в выходные

В прошедшие выходные на пляже Дзержинского карьера в Люберцах прошла акция по ранней диагностике заболеваний кожи. Специалисты Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера организовали мобильный пункт, где все желающие могли бесплатно проверить родинки и другие новообразования.

Осмотр проводили врачи-дерматологи с использованием дерматоскопов, а также технологий искусственного интеллекта, которые анализировали фото- и видеоизображения новообразований и помогали выявлять подозрительные изменения.

«Основная задача акции — диагностика меланомы и злокачественных новообразований кожи на начальных стадиях. Чем раньше выявлена патология, тем выше эффективность лечения и тем благоприятнее прогноз для пациента. В прошедшую субботу в акции приняли участие более 30 человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.