Свыше 30 человек проверили родинки на пляже в Люберцах в выходные
В прошедшие выходные на пляже Дзержинского карьера в Люберцах прошла акция по ранней диагностике заболеваний кожи. Специалисты Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера организовали мобильный пункт, где все желающие могли бесплатно проверить родинки и другие новообразования.
Осмотр проводили врачи-дерматологи с использованием дерматоскопов, а также технологий искусственного интеллекта, которые анализировали фото- и видеоизображения новообразований и помогали выявлять подозрительные изменения.
«Основная задача акции — диагностика меланомы и злокачественных новообразований кожи на начальных стадиях. Чем раньше выявлена патология, тем выше эффективность лечения и тем благоприятнее прогноз для пациента. В прошедшую субботу в акции приняли участие более 30 человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
По словам заместителя главного врача диспансера Дмитрия Прокопьева, проведение акции на пляже выбрано неслучайно: именно летом из-за активного воздействия ультрафиолета и солнечных ожогов возрастает риск развития меланомы.
«Поэтому мы решили совместить летний отдых с возможностью получить консультацию специалиста и проверить подозрительные новообразования на коже», — пояснил специалист.
Пройти обследование можно в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере или его филиалах по направлению врача. Запись на прием доступна через чат-бот «Денис», региональный портал «Здоровье», по номеру телефона 122 или в приложении «Добродел Здоровье».