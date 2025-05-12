Свыше 250 тысяч человек посетили программы к 80-летию Победы в парках Подмосковья

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы прошли в 100 парках Подмосковья 9 мая. По данным министерства культуры и туризма региона, акции посетили более 250 тысяч человек. Для них провели концерты, кинопоказы, лекции и многое другое.

В Шаховской состоялось торжественное открытие стелы «Шаховская — населенный пункт воинской доблести». Гости парка увидели прямую трансляцию парада с Красной площади и концерт ансамбля «Красная звезда», а завершился день показом классического фильма «Баллада о солдате».

Клинский парк «Сестрорецкий» встретил посетителей выступлением оркестра «Гусляры России» и акциями «Вальс Победы» и «Сад памяти». Там также работали фотозона и интерактивные площадки.

В Воскресенске на территории усадьбы Кривякино открыли «Стену памяти» с портретами фронтовиков. Программа включала лазерное шоу, выступления духового оркестра и кавер-группы, а также полевую кухню с солдатской кашей.

Зарайский парк представил пять тематических фотозон — по одной на каждый год войны. После трансляции парада гости смогли посмотреть советские военные фильмы и послушать духовой оркестр.

В Наро-Фоминске Центральный парк им. Воровского предложил посетителям иммерсивное пространство «Возвращение в победный май» и выставку военной техники. Концертную программу подготовили артисты Московской областной филармонии.

Во парках работали 32 уличные выставки, посвященные героям войны и участникам исторического парада 1945 года.