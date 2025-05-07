Свыше 2 тысяч программ ко Дню Победы проведут в библиотеках Подмосковья

В преддверии 80-летия Великой Победы в библиотеках Московской области запустили масштабную акцию «Мы помним! Мы гордимся!». В первые 10 дней мая в читальных залах и на открытых площадках региона проведут литературные вечера, творческие конкурсы и патриотические мероприятия.

Губернская библиотека организовала праздничный концерт для ветеранов Мамонтовки «Сквозь года звенит Победа». В Можайском округе стартовал онлайн-марафон «Благодарные потомки», в рамках которого члены 17 библиотек исполняют произведения военных лет. Особое внимание организаторы уделяют популяризации книг о героическом прошлом России.

Коломенские библиотекари присоединятся к традиционному «Автопробегу» по памятным местам города. Участники акции возложат цветы к мемориалам и почтят память павших минутой молчания.

В Балашихе готовятся к торжественному награждению победителей литературного конкурса «80 строк о войне», которое состоится в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева.

Библиотеки в Дубне инициировали необычную акцию «Бессмертный книжный полк», направленную на сохранение памяти о подвиге советских солдат через призму художественной литературы.

В Орехово-Зуеве «Агитбригада Победы» готовит серию творческих выступлений для ветеранов и жителей города.

В Богородском округе завершился седьмой конкурс художественного чтения «Богородское слово», где особой популярностью пользовалась номинация, посвященная поэзии военных лет.

Всего в рамках акции запланировано свыше двух тысяч мероприятий различного формата.