Свыше 170 официальных елочных базаров откроют в Подмосковье в декабре

В преддверии Нового года в Подмосковье откроют свыше 170 официальных елочных базаров. Они будут работать во всех городских округах региона, чтобы жители могли без труда приобрести главный символ праздника.

Председатель комитета Московской областной думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что для удобства покупателей запустили интерактивную карту, где можно найти адреса точек продажи не только хвойных деревьев, но и новогодней атрибутики.

«Новогодняя ель — это символ праздника, но добывать ее нужно исключительно законным путем. Самовольная рубка, даже одной елочки — серьезное правонарушение, которое влечет за собой суровые штрафы», — напомнил он.

Если причиненный ущерб не превышает пяти тысяч рублей, наступает административная ответственность со штрафами: для граждан — от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, а для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.

«Если в действиях лица установлены признаки незаконной рубки лесных и (или) иных насаждений в значительном, крупном или особо крупном размерах, предусмотрена уголовная ответственность, санкция которой предусматривает, в том числе и лишение свободы на срок до семи лет», — подчеркнул депутат.

Дополнительно может быть назначен крупный штраф или лишение права занимать определенные должности.

Владимир Шапкин также напомнил о традиционной акции «Ель домой — всей семьей!». В Дмитровском и Ульянинском лесных питомниках можно самостоятельно выбрать и срубить понравившееся дерево. Цены начинаются от тысячи рублей, а сотрудники помогут с выбором и упаковкой. Для многодетных семей и участников специальной военной операции предусмотрены льготы.

«Тем, кто предпочитает искусственную елку, наполнить дом хвойным ароматом, поможет лапник. Его также можно легально приобрести на тех же елочных базарах по 80–100 рублей за штуку. Он и пахнет чудесно, и атмосферу создает», — заключил Владимир Шапкин.