Свыше 1,5 тысячи человек отпраздновали День России в Солнечногорске

Фото: Администрация Солнечногорск г.о.

День России масштабно отметили в Солнечногорске. Главными локациями празднования стали набережная озера Сенеж и площадь у памятника Михаилу Лермонтову в городском парке. Тематические площадки посетили более 1500 человек.

Праздничная программа началась с большого велопарада, который в этом году проходил уже в восьмой раз. Мероприятие объединило более 100 любителей двухколесного спорта.

Также все желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению российского триколора и тематических открыток. Для гостей праздника работала хронологическая выставка «История России». А создавали хорошее настроение танцевальные и музыкальные коллективы, выступавшие на главной сцене у центральной набережной.

«Главный государственный праздник нашей страны — День России объединяет всех жителей, кто искренне любит страну, чтит ее историю и традиции. Желаю каждому крепкого здоровья, счастья и благополучия», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Администрация Солнечногорск г.о.
Фото: Администрация Солнечногорск г.о.
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Администрация Солнечногорск г.о.
Фото: Администрация Солнечногорск г.о.
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Администрация Солнечногорск г.о.
Фото: Администрация Солнечногорск г.о.
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Администрация Солнечногорск г.о.
Фото: Администрация Солнечногорск г.о.
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Главной частью программы стал праздничный флешмоб, в завершении которого участники развернули большой 15-метровый флаг Российской Федерации.

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