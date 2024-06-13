Свыше 1,5 тысячи человек отпраздновали День России в Солнечногорске

День России масштабно отметили в Солнечногорске. Главными локациями празднования стали набережная озера Сенеж и площадь у памятника Михаилу Лермонтову в городском парке. Тематические площадки посетили более 1500 человек.

Праздничная программа началась с большого велопарада, который в этом году проходил уже в восьмой раз. Мероприятие объединило более 100 любителей двухколесного спорта.

Также все желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению российского триколора и тематических открыток. Для гостей праздника работала хронологическая выставка «История России». А создавали хорошее настроение танцевальные и музыкальные коллективы, выступавшие на главной сцене у центральной набережной.

«Главный государственный праздник нашей страны — День России объединяет всех жителей, кто искренне любит страну, чтит ее историю и традиции. Желаю каждому крепкого здоровья, счастья и благополучия», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.