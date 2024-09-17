Свыше 15 тысяч человек посетили яблочно-книжный фестиваль в Коломне

В Коломне завершился международный яблочно-книжный фестиваль. Мероприятие проходило два дня — 7 и 14 сентября. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль посетили более 15 тысяч человек.

Всего на 16 площадках прошло 65 мероприятий. Темой этого года стало «Угощение садом». Так, 7 сентября на главной сцене объявили о создании Фонда друзей Коломны. Учредитель фонда Наталья Никитина объяснила, что его цель — сохранить историческую часть Коломны и привлечь к этому жителей города.

Помимо этого, гостям фестиваля предложили обсудить садовое наследие с ландшафтными архитекторами, историками и директорами музеев, а также создать ботанический атлас Коломны.

Книжная часть фестиваля включала новинки более чем от 40 издательств. Директор фестиваля Дарья Салмина отметила, что за 12 лет мероприятие выросло в масштабное событие, получившее профессиональные награды, включая победу на областном этапе Russian Event Awards 2024.

«Фестиваль соединяет разное — новую литературу и вкус кисло-сладкой антоновки, шум плодовых садов и узоры коломенских шелковых тканей, искусство современных художников и исторические виды старого русского города, — поделилась креативный продюсер фестиваля Екатерина Ойнас.

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