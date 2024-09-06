Впервые в истории. Андрей Воробьев — о 2-м месте школьников Подмосковья на спартакиаде России

Подмосковье заняло второе общекомандное место впервые. Такого результата удалось добиться благодаря развитой спортивной инфраструктуре, отметил глава региона.

«У нас свыше 13,5 тысячи спортивных сооружений, и мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, а также строить новые. В этом году капитально обновим и построим 24 объекта — это универсальные залы, бассейны, стадионы, которые станут точками притяжения для всех, кто любит спорт», — сказал он.

Спартакиаду учащихся проводят один раз в два года. В этом году соревнования провели по 66 дисциплинам. Финальный этап прошел в 22 регионах, в том числе и в Подмосковье. Так, в Раменском состоялись турниры по айкидо и бадминтону, в Химках — по бейсболу, в Сергиевом Посаде — по гребному слалому.