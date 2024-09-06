Впервые в истории. Андрей Воробьев — о 2-м месте школьников Подмосковья на спартакиаде России
Воробьев: Подмосковье впервые заняло призовое место на спартакиаде учащихся
Подмосковье завоевало второе место на Спартакиаде учащихся. Школьники и студенты региона получили 397 наград. Спортсменов и их тренеров поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подмосковье заняло второе общекомандное место впервые. Такого результата удалось добиться благодаря развитой спортивной инфраструктуре, отметил глава региона.
«У нас свыше 13,5 тысячи спортивных сооружений, и мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, а также строить новые. В этом году капитально обновим и построим 24 объекта — это универсальные залы, бассейны, стадионы, которые станут точками притяжения для всех, кто любит спорт», — сказал он.
Спартакиаду учащихся проводят один раз в два года. В этом году соревнования провели по 66 дисциплинам. Финальный этап прошел в 22 регионах, в том числе и в Подмосковье. Так, в Раменском состоялись турниры по айкидо и бадминтону, в Химках — по бейсболу, в Сергиевом Посаде — по гребному слалому.
Всего регион представили 648 человек. Лучшие результаты они показали по тяжелой и легкой атлетике, бадминтону, хоккею на траве. Чемпионом в прыжках в воду стал Спартак Гаркуша из Электростали, он получил четыре золотые медали. Награду высшей пробы по бадминтону получил Захар Кель, а пловчиха Виктория Миронова из Мытищ поднялась на первую ступень пьедестала четыре раза.
Спортсмены из Подмосковья впервые выиграли общекомандный зачет в водном поло, карате, гольфе, дзюдо, кикбоксинге и легкой атлетике.
Всего регион завоевал 163 золотых, 149 серебряных и 85 бронзовых наград.
Хочу поблагодарить и наших спортсменов, и тренеров за то, что удалось показать столь высокий результат — у нас впервые второе место в общекомандном зачете Спартакиады учащихся. И я уверен, что это не предел
Андрей Воробьев
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