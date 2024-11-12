Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Мытищах

Спортсмены из 23 регионов России боролись за призы мастера спорта, почетного президента федерации спортивной борьбы Вячеслава Родина. Турнир прошел в десятый раз.

Завершились всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет на призы мастера спорта Советского Союза, почетного президента федерации спортивной борьбы городского округа Мытищи Вячеслава Родина. Прошли соревнования в центре единоборств в Мытищах.

Более 140 представителей 23 регионов России, приехали сразиться за призы турнира. Среди них были спортсмены из Москвы и Московской области, Красноярского края, Кабардино-Балкарии, Липецкой, Рязанской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Орловской, Ростовской, Тамбовской областей и Луганской Народной Республики.

Турнир стал юбилейным. Провели его в десятый раз, расширив географию, количественный и качественный состав участников. Звание кандидата в мастера спорта и мастера спорта Российской Федерации — еще один существенный плюс, который смогут дать участникам победы на всероссийских соревнованиях и, несомненно, поднять спортсменов на новую ступень в профессиональной карьере.

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