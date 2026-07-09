Свыше 120 программ ко Дню семьи, любви и верности провели в Подмосковье

В Московской области широко отметили День семьи, любви и верности. В регионе 8 июля состоялось свыше 120 праздничных мероприятий, участниками которых стали тысячи жителей.

"Праздник охватил все уголки региона и прошел в самых разных форматах: от уличных фестивалей и спортивных эстафет до душевных форумов и встреч молодых семей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Одним из главных событий стал фестиваль православной молодежи в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, организованный министерством совместно с Московской митрополией Русской православной церкви. Его участниками стали около 200 молодых людей из нескольких муниципалитетов Подмосковья. Основной темой встречи стали семейные ценности, сохранение традиций и построение крепких отношений.

Праздничные мероприятия прошли и в других округах региона. В Бронницах состоялся форум молодых семей с участием психологов и экспертов, в Люберцах организовали фестиваль здорового образа жизни с лекциями, спортивными активностями и мастер-классами.

Волонтеры Подмосковья в рамках акции «Семья помогает семье» оказали бытовую помощь пожилым супругам, ветеранам труда и семьям с большим семейным стажем.

В Домодедове для жителей провели семейный туристический поход, где участники осваивали навыки полевой жизни, а в Долгопрудном прошли творческие мастер-классы по созданию семейных гербов. Кроме того, добровольцы организовали занятия для воспитанников детских больниц и социальных учреждений.

Все мероприятия реализовали в рамках национального проекта «Молодежь и дети».