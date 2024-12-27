Свыше 1,2 тысячи детей посетили новогоднее шоу «Снежная королева» в Красногорске

Шоу провели в рамках Елки главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Подмосковья — финального события в области профилактики детского травматизма в уходящем году. Гости смогли погрузиться в новогоднюю атмосферу, став зрителями сказки Ганса Христиана Андерсена. Перед началом мюзикла дети посетили резиденцию Деда Мороза, сфотографироваться с нарядной елкой и загадать желание.

Кроме того, зрители смогли увидеть презентацию песни «Засветись» в авторстве директора по связям с общественностью Союза безопасности дорожного движения Московской области Виктории Макаровой в исполнении вокального ансамбля «Театр песни» из Раменского округа.

В финале перед гостями выступил руководитель ГАИ Подмосковья, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Он пожелал ребятам здоровья и напомнил о важности соблюдения ПДД.

«Я хочу пожелать вам всего самого наилучшего! Слушайтесь родителей, будьте здоровы и соблюдайте правила дорожного движения! Пусть предстоящие каникулы будут безопасными и без происшествий!» — сказал он.

Ранее в акции принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними желаниями детей из Коломны, Домодедова и из села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.