Андрей Воробьев исполнит новогодние мечты 4 детей на акции «Елка желаний»

Участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.

Восьмилетняя Настя из села Непецино под Коломной мечтает побывать в студии «Детского радио». Ее ровесник — Дима из Домодедова — загадал получить на Новый год беговую дорожку. А братья из села Павлополь в ДНР решили положиться на удачу и попросили сюрприз. Девятилетний Тимофей и семилетний Данил ни о чем конкретном не написали, предоставив право выбора подарка тому, кто получит их конверт.

«Мы обязательно исполним желания ребят в ближайшее время! Такие акции заставляют наших детей верить в чудеса. Здорово, что мы можем им в этом помочь», — сказал Андрей Воробьев.