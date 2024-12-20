Андрей Воробьев исполнит новогодние мечты 4 детей на акции «Елка желаний»
Участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.
Восьмилетняя Настя из села Непецино под Коломной мечтает побывать в студии «Детского радио». Ее ровесник — Дима из Домодедова — загадал получить на Новый год беговую дорожку. А братья из села Павлополь в ДНР решили положиться на удачу и попросили сюрприз. Девятилетний Тимофей и семилетний Данил ни о чем конкретном не написали, предоставив право выбора подарка тому, кто получит их конверт.
«Мы обязательно исполним желания ребят в ближайшее время! Такие акции заставляют наших детей верить в чудеса. Здорово, что мы можем им в этом помочь», — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле перед началом Госсовета по итогам Года семьи. В фойе установили деревья с открытками от детей. В каждом послании — чья-то заветная мечта, осуществить которую помогут взрослые.
Благотворительная акция организована «Движением первых». Чтобы стать волшебником и подарить радость детям, которые нуждаются в дополнительной заботе, нужно лишь зайти на сайт елкажеланий.рф. Там множество посланий от ребят с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми формами заболеваний, семей военнослужащих и жителей новых регионов России.