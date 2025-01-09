Свыше 100 тысяч человек посетили новогодние программы в парках Подмосковья

С 28 декабря по 7 января в парках Подмосковья провели четыре областных мероприятия и 11 зимних программ, посвященных Новому году и Рождеству. Их посетили свыше 100 тысяч человек, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Для посетителей организовали концерты, народные гуляния, шествия сказочных персонажей, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое.

Почти в 80 парках Подмосковья прошло мероприятие «Новый год под шубой». Жители и гости региона участвовали в хороводах у елки, творческих мастер-классах и других праздничных активностях. Всех желающих угощали мандаринами. Событие посетило более 32 тысяч человек.

Общеобластное мероприятие «Сказки водят хоровод» прошло 2 января. Посетители погрузились в мир русских сказок, поучаствовали в интерактивных программах с хороводом, увидели театрализованные представления и шествия сказочных персонажей, посетили дискотеку на катке. Общее количество участников праздника составило более 10 тысяч человек.