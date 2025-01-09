Свыше 100 тысяч человек посетили новогодние программы в парках Подмосковья
С 28 декабря по 7 января в парках Подмосковья провели четыре областных мероприятия и 11 зимних программ, посвященных Новому году и Рождеству. Их посетили свыше 100 тысяч человек, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Для посетителей организовали концерты, народные гуляния, шествия сказочных персонажей, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое.
Почти в 80 парках Подмосковья прошло мероприятие «Новый год под шубой». Жители и гости региона участвовали в хороводах у елки, творческих мастер-классах и других праздничных активностях. Всех желающих угощали мандаринами. Событие посетило более 32 тысяч человек.
Общеобластное мероприятие «Сказки водят хоровод» прошло 2 января. Посетители погрузились в мир русских сказок, поучаствовали в интерактивных программах с хороводом, увидели театрализованные представления и шествия сказочных персонажей, посетили дискотеку на катке. Общее количество участников праздника составило более 10 тысяч человек.
Мероприятие «Территория чудес» состоялось 4 января. На концерте выступили творческие коллективы и фокусники-иллюзионисты. Событие посетило более 16 тысяч человек.
Мероприятие «Рождественские узоры» провели в парках 7 января. В программу включили выступления рождественского хора, театрализованные постановки и рождественские чтения у очага. Праздник собрал более 28 тысяч гостей.
На каникулах в парках Подмосковья провели еще 11 мероприятий, среди которых Манжосовская лыжня (Одинцово), фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» (Сергиев Посад), фестиваль народов севера (Истра) и другие.