Светофор перенастроили на Прибрежной улице в деревне Пирогово

Работу светофоров продолжают оптимизировать в Мытищах. Накануне светофор перенастроили на пересечении Осташковского шоссе и Прибрежной улицы в деревне Пирогово.
Настройку ведут специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области. Так, благодаря корректировке алгоритмов адаптивного светофора в Пирогове удастся оптимизировать движение на 10-15% не только на перекрестках, но и на прямых участках дорог.
Оптимизировать светофоры будут весь год. Работы пройдут во всем Подмосковье.
Ранее мы рассказывали о том, что в Мытищах прошло заседание по вопросам безопасности дорожного движения. На нем обсудили статистику происшествий и улучшение инфраструктуры муниципалитета. В том числе участники затронули тему внедрения новых технологий для повышения безопасности всех участников движения. Заседание прошло в рамках проекта «Безопасные дороги».
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