Заседание по вопросам безопасности дорожного движения прошло в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Председатель партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Андрей Гореликов провел заседание рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельное внимание собравшиеся уделили анализу статистики происшествий и обсуждению улучшения инфраструктуры муниципалитета.

Заседание прошло в рамках проекта «Безопасные дороги». Кроме партийцев на мероприятии собрались сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» и главы транспортных компаний. На встрече рассмотрели актуальные проблемы и варианты их решения, которые помогут снизить число происшествий и повысить уровень безопасности на дорогах.

По словам местного координатора проекта Андрея Гореликова, особое внимание на мероприятии уделили анализу статистики дорожно-транспортных происшествий в Мытищах, определению «опасных» участков дороги и обсуждению рекомендаций по улучшению инфраструкты округа.

Присутствующие также затронули тему внедрения новых технологий для повышения безопасности всех участников движения.

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