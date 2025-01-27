Заседание по вопросам безопасности дорожного движения прошло в Мытищах

Председатель партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Андрей Гореликов провел заседание рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельное внимание собравшиеся уделили анализу статистики происшествий и обсуждению улучшения инфраструктуры муниципалитета.
Заседание прошло в рамках проекта «Безопасные дороги». Кроме партийцев на мероприятии собрались сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» и главы транспортных компаний. На встрече рассмотрели актуальные проблемы и варианты их решения, которые помогут снизить число происшествий и повысить уровень безопасности на дорогах.
По словам местного координатора проекта Андрея Гореликова, особое внимание на мероприятии уделили анализу статистики дорожно-транспортных происшествий в Мытищах, определению «опасных» участков дороги и обсуждению рекомендаций по улучшению инфраструкты округа.
Присутствующие также затронули тему внедрения новых технологий для повышения безопасности всех участников движения.
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