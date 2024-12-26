Сварщик из Мытищ стал лауреатом премии губернатора Подмосковья
Престижную областную премию получил профессионал своего дела из Мытищ. Ивана Юрьева наградили премией губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело».
Мероприятие прошло в Доме правительства в Москве. Жителя Мытищ Ивана Юрьева, который работает сварщиком ремонтной бригады, отметили за самоотверженный труд в номинации «Доброе дело».
Во время прошлых новогодних праздников Иван с коллегами ликвидировал прорыв у Климовского патронного завода. Вместе с коллегами он обогревал трубы под потоком ледяной воды при температуре -29 градусов. Команда отлично справилась с задачей.
Отметим, что это уже 12-я премия губернатора Московской области. Ее вручают людям, бескорыстно делающим добрые и благородные дела. В этом году участники подали 1,8 тысячи заявок. 70 лучших проектов получили 10 премий.