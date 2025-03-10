Супружеская пара из Реутова отметила 35-летие совместной жизни

Юрия и Оксану Салычевых поздравили с юбилеем брака в Реутове. Пара вместе уже 35 лет.

В городе организовали торжественное поздравление для Юрия и Оксаны. Они познакомились на вечеринке у друзей в 1989 году.

Брак супруги зарегистрировали в феврале 1990 года. Пара воспитала двоих детей — сына Никиту и дочь Марию. Бабушкой и дедушкой они стали в 2016 году — у них появилась внучка.

Отметим, что заявление на государственную регистрацию брака можно подать через портал «Госуслуги» в разделе «Семья» или лично во многофункциональных центрах Реутова.

Ранее мы рассказывали о том, что около тысячи женщин поздравили с 8 Марта на торжественном собрании в Реутове. Теплые слова в адрес жительниц муниципалитета сказал глава округа Филипп Науменко. На торжественном мероприятии вручили награды и выступили творческие коллективы.