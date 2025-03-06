Около тысячи женщин поздравили с 8 Марта на торжественном собрании в Реутове

Участие в мероприятии, посвященном Международному женскому дню, приняли более тысячи представительниц различных сфер деятельности. Жительниц Реутова поздравил глава городского округа Филипп Науменко.

Руководитель муниципалитета отметил важнейшую роль, которую женщины играют в жизни общества. «Этот праздник традиционно отмечается в России с теплотой, красотой и заботой. Он символизирует хрупкость, мудрость и силу женщин, их неоценимый вклад в развитие страны», — сказал Филипп Науменко.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес женщин, несущих службу в рядах Вооруженных Сил России, а также матерей и жен героев, оказывающих поддержку фронту.

На торжественном мероприятии также вручили награды. Жительница блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Шелего, мужество и стойкость которой стали примером для молодежи, получила юбилейную медаль к 80-летию Победы.

Прекрасных дам поздравили и творческие коллективы. Артисты из Дивизии имени Дзержинского подарили зрительницам музыкальные номера, а участники группы Per4men исполнили подборку песен.