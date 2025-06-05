Супруги Рыбаковы в Павловском Посаде отметили золотую свадьбу

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поздравил с 50-летием со дня заключения брака Владимира Петровича и Раису Александровну Рыбаковых. Он вручил им подарок.

Более 20 лет Владимир работал участковым. Раиса Александровна трудилась шеф-поваром в столовой на «Экситоне». У пары есть дочь Надежда и сын Александр, а также три внука и два правнука.

С 1975 года супруги живут в доме на поселке Калинина. Они до сих пор тепло и с уважением относятся друг к другу.

«Желаю Рыбаковым крепкого здоровья, долгих лет счастья и согласия, благополучия их детям, внукам и правнукам. Спасибо вам за ваш труд, за любовь, за ваш теплый и дружный дом. Пусть ваша семья и дальше остается символом счастливой и надежной жизни на Павлово-Посадской земле!» — сказал Денис Семенов.

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