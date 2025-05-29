Документальный фильм о подвиге советского милиционера снимут в Павловском Посаде

В Павловском Посаде проходят съемки документального фильма, посвященного лейтенанту милиции Владимиру Кузьмину, который погиб при исполнении служебных обязанностей 50 лет назад. Инициаторами и авторами проекта выступили телеканал «Радуга» из Павловского Посада и ветераны органов внутренних дел.

В фильме расскажут о том, как обычный служебный выезд стал последним в жизни молодого сотрудника милиции, изменив навсегда судьбу его семьи, а также о том, как сотрудники современного МО МВД «Павлово-Посадский» чтят память героя. Фамилия Кузьмина прочно вошла в историю города. Воспоминаниями о мужественном человеке поделятся ветераны милиции, лично знавшие Владимира Кузьмина.

Создатели фильма планируют представить его 25 июня 2025 года — к 50-й годовщине гибели лейтенанта. Посмотреть документальную ленту можно будет на официальных страницах телеканала «Радуга» и в социальных сетях администрации Павлово-Посадского городского округа.