Студенты показали новогодний спектакль для юных пациентов больницы в Мытищах

В холле Мытищинской больницы студенты медколледжа организовали для маленьких пациентов новогоднее представление. Ребята из инфекционного отделения, которые не смогли посмотреть спектакль, получили подарки в палатах.

Настоящий праздник устроили для пациентов детских отделений студенты Мытищинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. В рамках благотворительной акции «Подари Новый год детям» они нарядились в костюмы и 24 декабря посетили больницу в Мытищах с благотворительной акцией. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили студенты вечерней группы.

Представление в холле с шутками, песнями и стихами добавило настроения малышам и отвлекло от грустных мыслей. Ребятам, которые не смогли поучаствовать в празднике, передали подарки в палаты. Деда мороза и Снегурочку пациенты инфекционного отделения увидели через окна своих палат.