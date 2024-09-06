Сегодня 14:00 Студенты колледжа в Мытищах побывали в музее Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба городского округа Мытищи
Студенты Мытищинского колледжа побывали на экскурсии в Музее бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Ребята узнали больше об истории Великой Отечественной войны.
Экскурсию для студентов провел волонтер. Он рассказал о судьбах людей, которые выживали в нечеловеческих условиях лагерей, борясь за свою свободу. Волонтер отметил, что это живая память, которая должна быть передана юному поколению, чтобы ценить и чтить героическое прошлое родной страны.
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