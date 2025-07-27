Студенты из Мытищ прошли практику в областном комитете лесного хозяйства

Третьекурсники филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана в Мытищах смогли поближе познакомиться с перспективами будущей профессии. Для них организовали практику в комитете лесного хозяйства Московской области.

Такой шанс получили обучающиеся по профилю «Лесное дело». Они узнали больше о работе ключевых отделов комитета, изучили документооборот и кадровую службу.

Кроме того, на встречах ребята обсудили перспективы развития лесного сектора. Они отметили пользу учебного процесса в университете для решения реальных задач.

Студенты узнали, как современные технологии сочетаются с традиционными методами. Все это важно для устойчивого управления лесами.

Ранее мы рассказывали о том, что шестой этап детской спартакиады прошел в Мытищах. Соревнования по бадминтону состоялись в парке Мира.