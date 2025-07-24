Шестой этап детской спартакиады прошел в Мытищах

Соревнования по бадминтону прошли в парке Мира. Участие в турнире приняли дворовые команды округа.

Провели состязания на стадионе пляжных видов спорта в центральном парке Мытищ. Поборолись за звание сильнейшей команды шесть детских коллективов. Турнир по бадминтону проходил традиционно, по круговой системе. Борьба за лидерство была непростой, спортсмены показали отличную подготовку.

Лучший результат показали участники команды «Реальные кабаны», завоевав победу на этом этапе спартакиады. Почетное второе место заняла команда «Биг Бен». Третье — досталось спортсменам команды «Бостон». Расслабляться участникам рано. Впереди их ждет еще два этапа соревнований, по итогам которых будет определен победитель летнего сезона детской спартакиады 2025 года.

Подобные мероприятия походят в Мытищах ежегодно, включая разнообразные соревнования: футбол, петанк, бадминтон, дартс и многое другое.