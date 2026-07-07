Студент физтех-колледжа занял второе место на чемпионате высоких технологий

Кирилл Коваль, студент третьего курса физтех-колледжа по специальности «Информационные системы и программирование», занял второе место на чемпионате высоких технологий в номинации «Аналитика транспортных данных».

Участникам чемпионата предложили разработать алгоритмы для автоматического детектирования опасных маневров на дорогах. Кирилл написал программный код, который обрабатывал видеопоток с камеры и передавал кадры в нейросеть. Алгоритм анализировал изменение угла движения объектов и появление второго автомобиля в слепой зоне. Система в реальном времени рассчитывала вероятность опасного маневра и успешно выявляла случаи подрезания.

По словам Кирилла, внедрение искусственного интеллекта в дорожную инфраструктуру идет активно. Камеры, считывающие скоростной режим, уже установлены на всех федеральных трассах. Однако готовых решений для автоматического детектирования опасных маневров пока не существует.

Сейчас молодой программист продолжает совмещать учебу с работой в Физтех-колледже. Он завершил проект по цифровизации приемной комиссии: разработанная им программа упрощает навигацию по рейтинговым спискам и поиск направлений для абитуриентов.

«Стать первым тяжело, оставаться первым еще тяжелее. Желаю держать эту высокую планку и нести флаг Физтех-колледжа по всей нашей великой стране», — так прокомментировал успех Кирилла исполняющий обязанности директора колледжа Валентин Пчельников.