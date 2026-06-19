Строительство школы в ЖК «Пироговская Ривьера» проверили в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с первым заместителем городского прокурора Дмитрием Точилкиным, начальником МУ МВД России «Мытищинское» Николаем Жуковым, Главгосстройнадзором проверили ход строительства школы в ЖК «Пироговская Ривьера». Школа планируется на 600 мест.

Строительство новой школы в «Пироговской Ривьере» — это важный шаг, направленный на удовлетворение потребностей растущего микрорайона в современных образовательных учреждениях.

При проверке хода строительства было выявлено, что чистовая отделка подошла к завершению. Вся мебель вскоре будет собрана в кабинетах. Подготовка полов в актовом зале к укладке линолеума почти закончена, а также зашивка коробов под сантехнику в санузлах. Благоустройство территории практически выполнено.

Открыть образовательное учреждение планируется 1 сентября.

