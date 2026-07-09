Первую очередь индустриального парка в Дмитрове достроят к сентябрю

Девелопер РДС продолжает строительство индустриального парка «Северные Врата» в Дмитровском муниципальном округе Подмосковья. В ближайшее время завершится строительство первой очереди проекта, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая площадь объектов парка составит 220 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект достигают 18 миллиардов рублей. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что на данный момент инвестор завершает строительство первой очереди парка. Она включает в себя два производственно-складских корпуса общей площадью 40 тысяч квадратных метров.

Готовность двух производственно-складских зданий составляет около 90%. Следующим этапом станет завершение строительных работ внутри корпусов, благоустройство территории и подготовка объекта к вводу в эксплуатацию. Запуск первой очереди индустриального парка запланирован на сентябрь 2026 года.

Генеральный директор РДС Захар Вальков отметил, что в офисной и складской частях предусмотрены автономные инженерные системы. Это связано с разными требованиями к эксплуатации помещений. Для офисного блока необходимы отдельные решения по вентиляции, кондиционированию и отоплению, а складская зона проектируется по иному принципу. Такой подход позволяет обеспечить функциональность каждого пространства и комфорт для будущих резидентов.