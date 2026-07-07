Строительство новой детской площадки проверили в Мытищах

Сотрудники администрации городского округа Мытищи проверили подготовительные работы к благоустройству дворовой территории на улице Фабричной, расположенной в микрорайоне Пироговский. Здесь будет установлена новая детская площадка в рамках программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Этот современный игровой комплекс будет включать в себя разнообразные элементы, такие как качели, горки и песочный дворик. Сейчас рабочие активно занимаются подготовкой основания для установки площадки, чтобы обеспечить ее надежность и безопасность.

Согласно текущему графику, завершение всех работ запланировано до 22 августа.

Кроме того, в следующем году у администрации Мытищ есть планы по обустройству спортивной площадки, которая будет оснащена уличными тренажерами, что позволит детям и взрослым заниматься физической активностью на свежем воздухе.