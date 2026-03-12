Строительство навеса над переходом на Смирновской улице начали в Люберцах

Работы ведутся на перекрестке этой улицы и Октябрьского проспекта. Новый переход обеспечит выход на все четыре стороны, что повысит безопасность и удобство для пешеходов.

Этот подземный переход известен местным жителям как «Крест».

По словам главы округа Владимира Волкова, сейчас на строительной площадке монтируют опалубку, разрабатывают котлован и бурят отверстия для стоек будущих навесов. Открытие движения по новому переходу запланировано на август 2026 года.

Параллельно завершается строительство аналогичного перехода на пересечении Октябрьского проспекта с Красной улицей — движение по двум сходам уже открыто для жителей. Оба объекта возводят в рамках масштабной реконструкции проспекта.

В округе активно проводят работы по улучшению транспортной инфраструктуры. Так, вблизи станции МЦД-3 продолжается строительство нового путепровода через железнодорожные пути — здесь уже монтируют вспомогательные системы для надвижки пролета.