Пролет будущего путепровода начали монтировать на станции МЦД-3 в Люберцах

Строители приступили к монтажу временных вспомогательных систем для последующей надвижки пролета. Открыть рабочее движение планируют в третьем квартале 2027 года.

Новый путепровод через железнодорожные пути возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам главы округа Владимира Волкова, существующий тоннель построен еще в прошлом веке и имеет ограничение по высоте — в нем часто застревают грузовики, что создает неудобства для жителей.

Чтобы ускорить строительство, рабочие трудятся в две смены, включая ночное время. По плану все работы полностью завершат до конца 2028 года.

Путепровод свяжет северную и южную части Люберец, перераспределит транспортные потоки в центре города и обеспечит дополнительный выезд на Октябрьский проспект, а также проезд в сторону Москвы и области.