Строители завершили монолитные работы в медцентре в Ромашкове | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:13 Строители завершили монолитные работы в медцентре в Ромашкове пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Продолжается сроительство консультативно-диагностического центра в селе Ромашково. Подрядчик полностью закончил монолитные работы, в ближайшие дни на объект выйдут специалисты по отделке.

Строители приступили к работам по наружным инженерным коммуникациям, после этого выполнят прокол под дорогой и подведут коммуникации к котельной. Кроме этого, специалисты начали армирование и бетонирование вертикальных конструкций технического этажа здания, а также монтаж временного электроснабжения.

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Новый консультативно-диагностический центр войдет в состав Одинцовской областной больницы. Здесь будут оказывать первичную врачебную помощь больным. Здание рассчитано на прием 350 человек в смену — 150 детей и 200 взрослых.

В медицинском учреждении оборудуют терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лабораторию, блок кабинетов узких специалистов, дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове.

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