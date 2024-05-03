«Вас здесь научат». Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 19:32 «Вас здесь научат». Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове Губернатор Воробьев встретился со студентами медколледжа в Дмитрове Источник фото: Константин Семенец

Читать 360 в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет обучение после капитального ремонта в здании Дмитровского филиала медицинского колледжа, а также пообщался со студентами и педагогами. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

По словам Воробьева, Подмосковье модернизирует колледжи, приводит их к современному стандарту, но за учебный процесс отвечают всегда педагоги. Он поблагодарил наставников за работу.

Реклама

«У нас в Московской области очень хорошие медколледжи. В этом филиале учатся больше 400 человек. Полученных здесь знаний достаточно, чтобы быть востребованным в той или иной клинике. Вы здесь реально получаете навыки, качественное образование. То, чему вы хотите научиться, вас здесь научат», — рассказал Воробьев.

В ходе капитального ремонта здание колледжа практически полностью перестроили: заменили фасад, обновили кровлю, провели новые инженерные коммуникации, сделали перепланировку помещений и добавили новые аудитории. Теперь обновленный медицинский колледж сможет принять на 220 студентов больше.

«Дмитровский филиал готовит специалистов среднего звена по трем направлениям. Основное — это сестринское дело, а также лечебное и акушерское. Обучаются студенты как после девятого класса, так и после 11-го. Практику они могут проходить по месту жительства в наших областных учреждениях», — рассказал директор Московского областного медицинского колледжа № 1 Саркис Бабаян.

Он добавил, что после ремонта в колледже появились новая мебель, медицинское оборудование, оргтехника, а также новые мультимедийные программы, в том числе обучающие.

Сейчас в филиале Дмитровского медицинского колледжа учатся 429 студентов, 366 из которых — за счет средств областного бюджета.

Единственное, что омрачает радость от обучения в обновленном здании — это редкое автобусное сообщение. Об этом студенты рассказали губернатору.

«В 7:40 едет автобус от вокзала, он не всегда большой. Студентов очень много, он забит. А следующий отправляется только в 8:40. Получается, что на занятия мы не успеваем», — посетовала одна из студенток.

Андрей Воробьев пообещал, что этот вопрос решится в ближайшее время.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».