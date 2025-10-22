Стоматологическое отделение открыли в микрорайоне Юбилейный в Королеве по просьбе жителей. Они обратились к главе города Игорю Трифонову во время выездного приема администрации.

В здании провели косметический ремонт и лицензировали шесть стоматологических кабинетов. Отделение рассчитано на 70 помещений в смену. Здесь работают два смотровых кабинета для детей и взрослых, кабинеты врача-стоматолога и детского специалиста, а также хирургический и рентгенологический кабинеты. В поликлинике также оборудовали удобную зону ожидания и детский уголок.

Пациентов принимают по полису ОМС с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, а с 1 ноября запись откроют по воскресеньям.

