Стоматологическая клиника в Красногорске отметила 35-летие

Красногорской стоматологической поликлинике имени Л. Ф. Смуровой исполнилось 35 лет. В честь этой даты прошел праздничный концерт и церемония награждения лучших врачей и медсестер.

«35 лет назад город — столица Подмосковья — получил собственное учреждение, которое оказывает стоматологическую помощь жителям, причем не только Красногорска. Это показатель качества, успешности, бренда, если сказать по-современному, или доброго имени, если говорить привычным нам языком», — отметил в своем выступлении заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Красногорскую стоматологическую клинику основала Людмила Федоровна Смурова — почетный гражданин Красногорского района и заслуженный врач Российской Федерации. В торжественный вечер звучало много теплых слов в ее адрес. Участники отметили высокий вклад в развитие здравоохранения Подмосковья.

«Дальновидность, нескончаемая энергия Людмилы Федоровны были основой для создания данного уникального учреждения. Благодаря ее настойчивости и неустанному стремлению к высокому качеству обслуживания ей удалось собрать команду настоящих профессионалов, которые сегодня продолжают обеспечивать самые высокие стандарты стоматологической помощи», — сказал главный врач медицинского учреждения Евгений Даскал.

Врачам и медсестрам стоматологической поликлиники вручили благодарственные письма от министра здравоохранения Московской области, администрации муниципалитета и окружного Совета депутатов. Подарком к 35-летию учреждения стал концерт, во время которого артисты исполнили вокальные и инструментальные номера.