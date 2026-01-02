Стоит ли доедать новогодние салаты? Диетолог ответила на извечный вопрос

После новогодних праздников салаты не стоит хранить долго, чтобы избежать пищевых отравлений. Об этом заявила главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Майонезные соусы и смешанные ингредиенты — идеальная среда для бактерий и микробов. Стоит учитывать, что каждый продукт в составе салата имеет собственный срок хранения», — сказала она.

Пичугина отметила, что приготовленные для салатов продукты лучше не смешивать сразу, а хранить в разных контейнерах по отдельности в холодильнике.

«Заправленные салаты хранить в холодильнике не более 12 часов, не заправленные — 18», — объяснила специалист.

Для хранения диетолог рекомендовала использовать пластиковые контейнеры с крышкой. Они не дают просачиваться посторонним запахам, не пропускают влагу и не впитывают жир. Защищенные продукты «проживут» дольше, чем под пленкой или в пакете.

Ранее россиянам дали советы на случай переедания ребенка за праздничным столом.