Старые новые поля. Вокруг Шаховской рекультивировали заросшие деревьями пашни

По разным данным, от 44 до 80 миллионов гектаров сельскохозяйственной земли в России заброшены. Там, где когда-то колосилась пшеница, теперь растут кустарники и деревья. В 2021 году в Московской области стартовал проект по возврату таких земель в оборот — поля расчищают и вновь засеивают. Активно работы ведут и в городском округе Шаховская, где рекультивацией полей занимается КФХ «АгроЭкоИнвес».

По словам главного агронома хозяйства Ивана Устюжанинова, в основном на полях — ольха, ивы и березы.

«Это кустарники или деревья свыше 10-20 лет, со времен Советского Союза это все было брошено, очень хорошо, активно развивалось, росло», — рассказал он.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «АгроЭкоИнвес» Павел Малых уточнил, что в 2021 году удалось вернуть в оборот тысячу гектаров, дальше — больше.

«В 2021 году это было тысяча гектар, 2022 год — это было три тысячи уже к уборке, и 2024 год — у нас к уборке порядка 4,5 тысячи гектар. Динамика на лицо», — отметил глава КФХ.

Рекультивация полей — довольно затратное дело, поэтому часть расходов берут на себя региональные и муниципальные власти. Павел Малых добавил, что в 2021 году меры поддержки составляли около 10 тысяч рублей за гектар. Однако этого оказалось недостаточно, и благодаря решению губернатора Андрея Воробьева сумму в итоге увеличили до 63 тысяч рублей за гектар.

Сейчас вокруг Шаховской работает тяжелая техника. Мощные дискаторы выкорчевывают деревья и кустарники — в скором поля преобразятся.

«По залежным землям проще всего входить с такой культурой, как рапс — озимый, яровой, который несмотря на то, что затратен по себестоимости, но он позволяет структурировать почву», — резюмировал Малых.

В Московской области выращивают разные сельскохозяйственные культуры. На прошлой неделе в Воскресенске собрали урожай сои.