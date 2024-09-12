Урожай сои собрали в Воскресенске

В этом году сельскохозяйственным предприятием «Воскресенский» было засеяно четыре тысячи гектаров земли. При этом впервые аграрии собрали урожай сои.

На сегодняшний день предприятие собрала все зерновые, заготовило сенаж и сено. В самом разгаре уборка силосных культур. Так, озимой пшеницы собрали 46 центнеров на один гектар — это на пять центнеров выше, чем в прошлом году.

«По яровой пшенице у нас тоже достойные показатели. По урожайности — 40 центнеров на гектар. Все наши целевые показатели на данный момент выполнены. Те, которые не выполнены, проглядываются со 100% выполнением, некоторые с перевыполнением», — рассказал главный агроном, начальник цеха растениеводства АО «Воскресенский» Владимир Розанов.

Кроме этого, впервые на воскресенских полях появилась новая для Подмосковья культура — теплолюбивая соя. Соя требует особый подход к выращиванию, но дает высокий доход и среди аграриев считается очень перспективной. Так, в следующем году предприятие планирует расширить посев сои с 60 гектаров до 200.

«На данный момент у нас два сорта — бирюза и аляска. Бирюзу будем убирать к концу сентября. Она используется на пищевые цели, кормовые. У нее высокий выход белка, и в основном она используется в животноводстве для производства белковых кормов», — добавил Розанов.