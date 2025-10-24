Старост сел и деревень наградили к профессиональному празднику в Шатуре

День сельского старосты отметили в Подмосковье 23 октября. Глава округа Николай Прилуцкий поблагодарил активистов за неравнодушие и инициативность, а также вручил им почетные грамоты.

Сейчас в Шатуре трудятся 89 сельских старост. Они — настоящие двигатели развития своих территорий и являются связующим звеном между местными жителями и администрацией.

Староста села Филисова Сергей Селиверстов не претендовал на эту должность, но не смог отказать односельчанам. А лучшим его считают потому, что он добился ремонта дорог, чистки колодцев, а еще намерен проработать тему газификации села и улучшить электроснабжение. Для таких, с одной стороны, мелких, а с другой — очень значимых для местных жителей вопросов, и нужен староста.