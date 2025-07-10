Спортсмены из Мытищ стали призерами областного турнира по пауэрлифтингу

Чемпионат и первенство Московской области по пауэрлифтингу прошло в Серпухове. Спортсмены из Мытищ завоевали на них шесть золотых медалей.

Эти соревнования собрали лучших спортсменов из разных уголков региона. Мытищи на них представили воспитанники спортивной школы «ЦДЮС».

Среди лучших атлетов, показавших выдающиеся результаты в своих весовых категориях, оказались Ксения Петрякова, Арина Голубева, Елизавета Щипанова, Надежда Йосеф, Мурад Муталибов и Владимир Константинов.

Кроме того, мытищинская команда также завоевала две серебряные медали. Екатерины Федоровой и Ольги Ильиной стали победительницами в своих категориях.

Ранее мы рассказывали о том, что соревнования по волейболу в рамках Спартакиады трудящихся прошли в Мытищах. Девять команд трудовых коллективов округа выявляли сильнейшего сначала на групповом этапе, а затем в решающей стадии плей-офф.