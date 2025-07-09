Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады трудящихся прошли в Мытищах
Соревнования по пляжному волейболу прошли на стадионе пляжных видов спорта в парке Мира. Девять команд трудовых коллективов округа выявляли сильнейшего сначала на групповом этапе, а затем в решающей стадии плей-офф.
Матчи прошли в напряженной борьбе. Высокая конкуренция не помешала команде Мытищинского машиностроительного завода продемонстрировать исключительное мастерство и доминирование в финальном матче.
Команда Московской пивоваренной компании заняла почетное второе место, что также является значимым достижением в контексте данного турнира.
Спортсмены Мытищинского приборостроительного завода завоевали бронзовые медали, продемонстрировав высокий уровень физической подготовки, слаженности игровых действий и командной координации.
Результаты соревнований подчеркивают важность комплексного подхода к тренировочному процессу, включающего физическую подготовку, техническую отработку и психологическую устойчивость.