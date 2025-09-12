Спортсмены из Мытищ приняли участие в соревнованиях для людей с ОВЗ

Участниками Специальной Олимпиады Московской области стали около 90 атлетов из 16 округов. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды соревновались на дистанциях 100, 200, 400 метров, а также в прыжках в длину с разбега, толкании ядра и эстафете 4x100 в возрастных группах 12-15 и 16-21 лет.

Команда школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из городского округа Мытищи завоевала четыре призовых места. Золотая награда у Кирилла Мартынова, серебряная медаль у Дани Субботина, бронза досталась Захару Словягину и Матвею Паздникову. С

Специальная Олимпиада — это движение, которое предоставляет возможность людям с ограниченными возможностями проявить себя в спорте. Основные цели: развить движение, привлечь внимания к проблемам людей с инвалидностью и интеллектуальными нарушениями, поддержать организации, помогающие адаптации и интеграции в общество через спорт, а также сформировать спортивные команды для участия в региональных и всероссийских соревнованиях.