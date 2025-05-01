Спортсмены из Люберец выиграли золото на межрегиональном турнире по баскетболу
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» городского округа Люберцы завоевали первое место на межрегиональном турнире «Чемпионский дух». Состязания, проходившие в Серпухове, объединили восемь команд.
В турнире приняли участие юные жители Люберец 2011 года и младше.
«Команда одержала уверенную победу, обыграв соперников из Серпухова, Плавска, Краснознаменска и Тольятти», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.
Лучшим игроком команды признали Ивана Ямщикова. Руководитель муниципалитета поздравил спортсменов и их тренера Екатерину Клюеву с победой.
«Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — добавил Владимир Волков.
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