Спортсмены из Люберец выиграли бронзу на областном турнире по греко-римской борьбе

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали две бронзовые медали на 44-м открытом турнире Московской области по греко-римской борьбе. В состязаниях приняли участие порядка 150 человек из разных регионов России.

Мероприятие посвятили памяти Героя Советского Союза Михаила Лукина. Юный спортсмен из Люберец Матвей Булкин выиграл бронзу в весовой категории до 68 килограммов. Еще одна медаль такого же достоинства досталась Данилу Воробцову, который выступил в весовой категории до 85 килограммов. Готовили борцов тренеры Игорь Калинин и Сергей Желтухин.

«Поздравляю спортсменов и их наставников с отличным результатом. Желаю ребятам и тренерам новых спортивных побед», — сказал глава Люберец Владимир Волков.

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