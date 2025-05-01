Андрей Воробьев: команда Подольска стала абсолютным победителем Единой школьной лиги Подмосковья

«От всей души поздравляю наших победителей и благодарю каждого участника и тренера! Вы — большие молодцы! Со следующего года участвовать в Школьной лиге будут уже все наши городские округа. Желаю удачи! Ждем вас в новом сезоне!» — подчеркнул Воробьев.

Соревнования длились весь учебный год, и за это время прошло около пяти тысяч игр по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу. В турнире участвовали более десяти тысяч школьников из 201 школы в 13 городских округах. К проекту проявили интерес и поддержали его известные спортсмены: Евгений Алдонин, Роман Широков, Сергей Карякин, Екатерина Гамова, Леся Махно, Виктор Кейру и другие.

По итогам всех этапов победителями в отдельных видах спорта стали: Щелково — в шахматах, Подольск — в баскетболе 3×3 среди юношей и девушек, Щелково и Истра — в волейболе, Подольск — в футзале.

Учителя физкультуры и директора школ, чьи команды вошли в тройку лидеров, получат премии. Преподавателей наградят за успехи в конкретных видах спорта, а директоров — за общий результат команды.