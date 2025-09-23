Спортсмены из Люберец выиграли 3 медали на всероссийском турнире по карате

Состязания объединили свыше 500 участников из различных регионов страны.

По итогам соревнований люберецкий спортсмен Иван Гудков выиграл золото среди юниоров в возрасте от 16 до 17 лет и в весовой категории свыше 75 килограммов. Себеро завоевал его земляк Дмитрий Сидельников. Он выступил в числе юниоров в возрасте от 16 до 17 лет и в весе до 75 килограммов. Марии Кулькиной из Люберец досталась бронзовая медаль. Девушка состязалась среди юниорок в возрасте 14 до 15 лет и в весовой категории свыше 60 килограммов.

Готовили спортсменов к турниру тренеры Михаил Лачихин и Римма Артемова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.