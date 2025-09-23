Спортсмены из Люберец выиграли 3 медали на всероссийском турнире по карате
В Москве прошел Всероссийский турнир по киокусинкай карате «Московский кайман». Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы выиграли три медали разного достоинства.
Состязания объединили свыше 500 участников из различных регионов страны.
По итогам соревнований люберецкий спортсмен Иван Гудков выиграл золото среди юниоров в возрасте от 16 до 17 лет и в весовой категории свыше 75 килограммов. Себеро завоевал его земляк Дмитрий Сидельников. Он выступил в числе юниоров в возрасте от 16 до 17 лет и в весе до 75 килограммов. Марии Кулькиной из Люберец досталась бронзовая медаль. Девушка состязалась среди юниорок в возрасте 14 до 15 лет и в весовой категории свыше 60 килограммов.
Готовили спортсменов к турниру тренеры Михаил Лачихин и Римма Артемова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.