Спортсмены из Люберец выиграли 14 медалей на первенстве ЦФО по мас-рестлингу

Первенство Центрального федерального округа по мас-рестлингу состоялось во Владимире. Целый арсенал медалей завоевали на состязаниях спортсмены из Люберец.

Ребята из Люберец выступили в составе юношеской сборной Московской области. Всего в соревнованиях поучаствовали около 100 спортсменов.

«Городской округ Люберцы представили 18 человек. Из них 14 — заняли призовые места. Наши спортсмены проявили свои самые лучшие физические качества и показали готовность к всероссийскому турниру этого года. По итогам, в Московскую область отправились семь золотых медалей, три серебряные и четыре бронзовые», — добавил первый вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Состязания являются отбором на первенство России. Масштабный турнир состоится в апреле в Нальчике.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсменка из Люберец стала призером всероссийского турнира по толканию ядра.