Спортсменка из Люберец стала призером всероссийского турнира по толканию ядра

Всероссийские соревнования по толканию ядра состоялись в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в Москве. Бронзовым призером стала Екатерина Рвачева из Люберец.

Девушка обучается в спортивной школе олимпийского резерва в Люберцах. Помимо нее, в соревнованиях поучаствовали около 150 спортсменов из России и Белоруссии.

В итоге Екатерина Рвачева заняла третье место с результатом 14,21 метра. Она стала обладательницей бронзовой медали в возрастной категории до 18 лет.

«Поздравляю Екатерину и ее тренера Василия Рвачева с достойным результатом. Желаю новых успехов и достижений в спорте», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ранее мы рассказывали о том, что танцевальные коллективы из Люберец стали лауреатами областного конкурса. Они представили на суд жюри танцевальные номера в народном стиле.